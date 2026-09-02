Москва2 сенВести.Отказ от поставок российского газа может повлечь за собой рост смертности в Европе из-за невозможности жителей полноценно отапливать дома в зимний период. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил доктор экономических наук Алексей Зубец.
По словам эксперта, недостаток отопления обостряет хронические заболевания, из-за чего уже сейчас в некоторых странах, включая Великобританию, зимой погибают тысячи людей. Зубец также предупредил об углублении деиндустриализации в регионе и спаде в энергоемких секторах, таких как металлургия и автопром.
Ранее эксперт в сфере энергетики Александр Фролов допустил возможность возврата европейских стран к закупкам газа из России на фоне глобального дефицита энергоресурсов.