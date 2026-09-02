NEWS.ru: экономист назвал последствия отказа Европы от газа из России Экономист объяснил, как нехватка газа ударит по предприятиям Европы

Москва2 сен Вести.Отказ от поставок российского газа может повлечь за собой рост смертности в Европе из-за невозможности жителей полноценно отапливать дома в зимний период. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил доктор экономических наук Алексей Зубец.

По словам эксперта, недостаток отопления обостряет хронические заболевания, из-за чего уже сейчас в некоторых странах, включая Великобританию, зимой погибают тысячи людей. Зубец также предупредил об углублении деиндустриализации в регионе и спаде в энергоемких секторах, таких как металлургия и автопром.

Ранее эксперт в сфере энергетики Александр Фролов допустил возможность возврата европейских стран к закупкам газа из России на фоне глобального дефицита энергоресурсов.