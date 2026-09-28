Москва28 сенВести.США рассматривают возможность запрета на экспорт дизтоплива, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Такая мера не исключена, подчеркнул Трамп.
Мы очень серьезно об этом раздумываем. Мы можем это сделатьотметил Трамп
Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что идея запретить экспорт дизельного топлива из США вызвала панику у американских нефтяных компаний.
Так, Chevron и ExxonMobil обратились в администрацию США с просьбой сделать запрет на международную торговлю дизтопливом добровольным.