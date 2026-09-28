Трамп: в США могут ввести запрет на экспорт дизтоплива

Трамп не исключил введения запрета на экспорт дизтоплива из США Трамп: в США могут ввести запрет на экспорт дизтоплива

Москва28 сен Вести.США рассматривают возможность запрета на экспорт дизтоплива, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Такая мера не исключена, подчеркнул Трамп.

Мы очень серьезно об этом раздумываем​​​. Мы можем это сделать отметил Трамп

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что идея запретить экспорт дизельного топлива из США вызвала панику у американских нефтяных компаний.

Так, Chevron и ExxonMobil обратились в администрацию США с просьбой сделать запрет на международную торговлю дизтопливом добровольным.