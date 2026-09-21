Москва21 сенВести.Россия якобы утратила контроль над производством дизельного топлива, считает президент США Дональд Трамп.
Он также заявил, что "нелепый и бесконечный" конфликт на Украине должен быть закончен, поскольку от него страдает "весь мир".
Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, производящей дизельное топливонаписал Трамп в соцсети X
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен дизельным топливом и авиационным керосином.