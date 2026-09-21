Трамп полагает, что Россия не контролирует производство дизельного топлива

Россия не контролирует производство дизельного топлива, считает Трамп Трамп полагает, что Россия не контролирует производство дизельного топлива

Москва21 сен Вести.Россия якобы утратила контроль над производством дизельного топлива, считает президент США Дональд Трамп.

Он также заявил, что "нелепый и бесконечный" конфликт на Украине должен быть закончен, поскольку от него страдает "весь мир".

Россия, к сожалению, потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, производящей дизельное топливо написал Трамп в соцсети X

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что внутренний рынок РФ полностью обеспечен дизельным топливом и авиационным керосином.