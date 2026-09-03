Новак сообщил о том, что рынок в РФ полностью обеспечен дизелем и авиакеросином

Новак: российский рынок полностью обеспечен дизелем и авиакеросином Новак сообщил о том, что рынок в РФ полностью обеспечен дизелем и авиакеросином

Москва3 сен Вести.Внутренний рынок России на сегодняшний день полностью обеспечен дизелем и авиакеросином. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Однако, по словам вице-премьера, наблюдается небольшой дефицит автомобильного бензина.

Что касается топливного рынка... сегодня у нас полностью обеспечен внутренний рынок дизельным топливом и авиакеросином. Что касается автомобильного бензина, девяносто второго, девяносто пятого, девяносто восьмого, это разные марки, здесь сейчас в настоящее время действительно есть дефицит, он небольшой. Мы наблюдаем определенные перебои сказал Новак

На текущей неделе, обратил внимание он, ситуация с учетом ввода в эксплуатацию ряда заводов в конце августа несколько улучшилась.