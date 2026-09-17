Москва17 сенВести.Американская сторона работает над разрешением конфликта между Украиной и Россией, в ближайшее время он может быть урегулирован, заявил президент США Дональд Трамп.
Соответствующий комментарий он сделал во время общения с прессой в Северной Каролине, где он участвовал в предвыборном митинге.
Мы прилагаем огромные усилия, чтобы Россия и Украина нашли общий язык... Я уже завершил восемь войн, и самая сложная из них — конфликт между Россией и Украиной, потому что их лидеры испытывают неприязнь друг к другузаявил Трамп
Он также подчеркнул, что продолжение конфликта на Украине влияет на рост стоимости дизельного топлива в США, но добавил, что "все это скоро закончится".
Ранее Трамп заявил о продвижении в сторону завершения конфликта США с Ираном.