Трамп: конфликт на Украине очень скоро будет урегулирован

Трамп заявил о скором завершении украинского конфликта Трамп: конфликт на Украине очень скоро будет урегулирован

Москва17 сен Вести.Американская сторона работает над разрешением конфликта между Украиной и Россией, в ближайшее время он может быть урегулирован, заявил президент США Дональд Трамп.

Соответствующий комментарий он сделал во время общения с прессой в Северной Каролине, где он участвовал в предвыборном митинге.

Мы прилагаем огромные усилия, чтобы Россия и Украина нашли общий язык... Я уже завершил восемь войн, и самая сложная из них — конфликт между Россией и Украиной, потому что их лидеры испытывают неприязнь друг к другу заявил Трамп

Он также подчеркнул, что продолжение конфликта на Украине влияет на рост стоимости дизельного топлива в США, но добавил, что "все это скоро закончится".

Ранее Трамп заявил о продвижении в сторону завершения конфликта США с Ираном.