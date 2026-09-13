Москва13 сен Вести.Отказ США от передачи разведданных ВСУ избавит мир от дефицита дизельного топлива, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил о дефиците дизтоплива из-за действий киевского режима, а не из-за напряженности на Ближнем Востоке.

[США] нас призывают: "Давайте разговаривать, давайте прислушиваться, давайте провозгласим энергоперемирие". Мы спрашиваем: "А вы что для этого делаете?" Ничего. Поэтому для меня довольно забавно звучит заявление [президента США Дональда] Трампа. Я не знаю, послушает ли его [президент Украины Владимир] Зеленский или нет, но есть простые и совершенно эффективные вещи: отключите Starlink и перестаньте снабжать Украину разведданными, чтобы они не могли атаковать объекты на территории России - все быстро закончится