В США призвали Трампа отказаться от поддержки Киева AC: Трампу пришло время прекратить помогать Украине из-за риска эскалации

Москва10 сен Вести.Американскому лидеру Дональду Трампу пришло время прекратить помогать Украине из-за риска эскалации. Об этом пишет American Conservative.

В материале подчеркивается, что "союзническая опосредованная война" против России повышает вероятность всеобщего конфликта.

Администрации (Трампа - Прим.ред) следует отказаться от поддержки все более опасной опосредованной войны и призвать к этому своих союзников. Ставить Америку на первое место, безусловно, означает избегать войны с Россией отметили авторы материала

В публикации говорится, что для Москвы специальная военная операция имеет экзистенциальное значение, и российский лидер Владимир Путин не намерен отступать.

Украина же имеет гораздо меньшее значение для большинства стран Европы, и особенно для США и американского народа, подчеркивают журналисты.

Ранее Трамп заявил о желании Путина урегулировать конфликт.