AP: слова Трампа о поставках дизельного топлива из России стали неожиданностью

Решение Трампа о поставках дизеля из РФ вызвало шок у американцев AP: слова Трампа о поставках дизельного топлива из России стали неожиданностью

Москва10 окт Вести.Решение президента США Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки стало неожиданностью. Об этом пишет The Associated Press.

Журналисты утверждают, что заявление американского лидера ознаменовало собой отход от многолетней практики санкционного давления на Москву.

Шокирующее заявление Трампа резко контрастировало с принятым им в прошлом месяце масштабным законом о санкциях против России говорится в материалах агентства

Поставки топлива делают введение против РФ дальнейших ограничительных мер маловероятным, добавляет агентство.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках дизеля потому, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.