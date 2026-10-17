Политолог назвал еще одну причину заключения Трампом сделки по дизелю с РФ Политолог Ищенко: Трамп с помощью сделки по дизелю хочет доказать свою правоту

Москва17 окт Вести.За решением президента США Дональда Трампа о поставках российского дизеля прослеживается стремление показать, что именно его действия могли бы стабилизировать рынок. Такое мнение озвучил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, объемы поставок дизельного топлива из РФ в США носят скорее символический характер.

По самым оптимистичным расчетам, Россия сможет поставить порядка 4-5 млн тонн дизеля в этом году и порядка 9 млн тонн до апреля следующего года — до срока действия сделки. Значит, 9 и 5 — это 14. Соединенные Штаты потребляют 4-5 млн тонн дизеля в сутки. То есть это трехсуточная норма за шесть месяцев посчитал Ищенко

По словам политолога, президент США подчеркивает, что его подход к отношениям с Ираном и другими странами напрямую влияет на стабильность цен на нефть.

Трамп показывает, что его политика правильная: он объясняет американцам и своему электорату: "Смотрите, я воевал с Ираном, а если бы мы воевали до конца, то эти гады не топили бы в Ормузском проливе танкеры. Значит, все было бы нормально с ценами на нефть, значит, я говорил, что Зеленский мерзавец. Так что я попросил Путина — Путин согласился на перемирие, на то, на се, на поставки дизеля. А Зеленский не соглашается… Поэтому цена на нефть растет" заключил Ищенко

9 октября Трамп заявил, что он и российский президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора договорились о поставках дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки.