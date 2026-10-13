Москва13 окт Вести.Президент США Дональд Трамп стремится укрепить свои позиции в преддверии выборов в Конгресс. Ради этого он заключил соглашение о поставках российского дизельного топлива. Американские власти прежде не принимали подобных решений. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Сергей Михеев.

Американский президент обращается к России за поддержкой перед выборами в парламент. Честно говоря, я такого никогда в истории не слышал и не видел. Но это объективно так. Мне не кажется, что вот этот дизель для него - это просто какая-то, так сказать, финтифлюшка… Ему реально это надо, потому что козырей, так сказать, мало на самом деле, и необходимо к этим выборам хоть что-то дать, ситуация для него достаточно сложная. К кому же он обратился за помощью? Как хотите, но за помощью он обратился к России. Трамп, конечно, рискует, потому что мы помним, как долго его обвиняли в том, что вообще Россия и [президент РФ Владимир] Путин поддерживали его на выборах… на выборах последних. Тем не менее, это так. Я такого прецедента, честно говоря, не помню сказал Михеев

РФ и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки. Решение президента США Дональда Трампа контрастировало с принятым им в прошлом месяце масштабным законом о санкциях против РФ.