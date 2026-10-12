FT: Трамп заключил сделку с Россией по дизелю из-за выборов в конгресс США

Рост цен на топливо вынудил Трампа пойти на экономические сделки с Москвой — FT FT: Трамп заключил сделку с Россией по дизелю из-за выборов в конгресс США

Москва12 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заключил соглашение с Россией по поставкам дизельного топлива в рамках усилий по сдерживанию роста цен на энергоресурсы накануне ноябрьских выборов в конгресс. Об этом сообщает Financial Times.

По информации издания, подорожание нефтепродуктов, вызванное геополитической нестабильностью на Ближнем Востоке и на Украине, негативно влияет на электоральные рейтинги Трампа и Республиканской партии.

Эксперты Citigroup подчеркивают, что рост стоимости дизтоплива наиболее чувствителен именно для штатов с высокой поддержкой республиканцев, где наблюдается повышенное потребление этого вида топлива, что и подтолкнуло Белый дом к поиску компромиссов с Москвой.