Москва5 октВести.В росте цен на топливо виноваты Украина и Демократическая партия, считает президент США Дональд Трамп.
По его мнению, ситуация в Ормузском проливе уже не влияет на рынок углеводородов, поскольку рекордные объемы нефти почти ежедневно поступают на рынок.
Рост цен на бензин теперь уже связан… со словами "нефтеперерабатывающие заводы" – российские заводы взрывает Украина, а наши закрываются демократами в "синих" штатах, таких как Калифорниянаписал Трамп в соцсети Truth Social
Ранее он заявил, что Вашингтон не планирует запрещать экспорт дизельного топлива. Трамп утверждает, что этот вопрос никогда не поднимался, хотя ранее сам выражал готовность ввести эту меру.