Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на топливо

Трамп связал украинские удары по российским НПЗ с ростом цен на топливо Трамп обвинил Украину и демократов в росте цен на топливо

Москва5 окт Вести.В росте цен на топливо виноваты Украина и Демократическая партия, считает президент США Дональд Трамп.

По его мнению, ситуация в Ормузском проливе уже не влияет на рынок углеводородов, поскольку рекордные объемы нефти почти ежедневно поступают на рынок.

Рост цен на бензин теперь уже связан… со словами "нефтеперерабатывающие заводы" – российские заводы взрывает Украина, а наши закрываются демократами в "синих" штатах, таких как Калифорния написал Трамп в соцсети Truth Social

Ранее он заявил, что Вашингтон не планирует запрещать экспорт дизельного топлива. Трамп утверждает, что этот вопрос никогда не поднимался, хотя ранее сам выражал готовность ввести эту меру.