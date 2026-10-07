Трамп винит в росте цен на топливо Киев, чтобы не говорить о поражении с Ираном Эксперт Семенов объяснил попытку Трампа обвинить Киев в росте цен на топливо

Москва7 окт Вести.Президент США Дональд Трамп обвиняет в росте цен на топливо представителей киевского режима, чтобы дистанцироваться от настоящих причин кризиса – развязанной войне с Ираном и блокировке Ормузского пролива. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал член правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

По его словам, Соединенные Штаты не хотят признавать, что серьезное, влияние на мировые цены на нефть оказывает в первую очередь ближневосточный кризис.

Агрессия против Ирана – это не просто ошибка Трампа, это его серьезное поражение перед выборами… Естественно, он будет говорить, что, мол Ормузский пролив здесь ни при чем, как и вся политика США и лично Трампа… Во всем виноваты другие силы, другие люди и так далее… Обращен он, очевидно, к главе киевского режима… потому, что США несколько дистанцировались от Украины объяснил эксперт

Ранее Трамп заявил, что в росте цен на топливо виноваты Украина и Демократическая партия США. По его мнению, ситуация в Ормузском проливе уже не влияет на рынок углеводородов, поскольку рекордные объемы нефти почти ежедневно поступают на рынок.