Москва12 окт Вести.Президент США Дональд Трамп нашел в лице главы киевского режима Владимира Зеленского виновника мирового топливного кризиса, который коснулся в том числе и Соединенных Штатов. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил директор ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

Попытки украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) так или иначе оказывали давление на ценообразование на мировом рынке нефти, что не могло не влиять на американский рынок, объяснил эксперт.

Соединенным Штатам нужно было найти какое-то решение, потому что это влияет на политическую ситуацию, недовольство в обществе. Перед выборами в Конгресс для республиканцев это крайне невыгодно. Рост цены на дизель оказывал давление на все потребительские товары на значительную часть услуг на американском рынке, разгонял инфляцию. И это било по карману американских налогоплательщиков. И совершенно понятно, что американский избиратель смотрит на состояние своего кошелька и на цены на потребительском рынке, на налоги и инфляцию, когда принимает политические решения и голосует отметил Войтоловский

Он также прокомментировал реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на соглашение по дизелю и ответ на нее Трампа. Войтоловский утвердительно ответил на вопрос о том, сделал ли американский лидер Зеленского виновником мирового топливного кризиса.

Именно так сказал он

В субботу 10 октября Трамп призвал Зеленского провести выборы, упрекнул его в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен новый лидер, способный заключить сделку. По его мнению, пойди Киев на договоренности с Москвой еще два года назад, он оказался бы в более выгодном положении, ведь у России намного больше шансов на победу и она движется к урегулированию. Кроме того, по словам Трампа, американцы предупреждали Зеленского о том, что не стоит наносить удары по российским НПЗ, так как это создаст проблемы для всего мира.