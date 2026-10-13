Аналитик Дэвис: сделка США и России по дизелю ускорит урегулирование на Украине

Дэвис: сделка с Россией по дизтопливу ускорит украинское урегулирование Аналитик Дэвис: сделка США и России по дизелю ускорит урегулирование на Украине

Москва13 окт Вести.Соглашение США и России о поставках российского дизельного топлива ускорит урегулирование украинского конфликта, но для Украины последствия окажутся исключительно негативными, хотя для жителей страны это может оказаться благом, заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис в YouTube-канале.

Теперь она [дизельная сделка] может ускорить завершение конфликта, что может обернуться благом для жителей Украины. Ведь все, что ведет к скорейшей остановке войны и прекращению кровопролития и гибели людей, - это огромное благо для выживших, получающих шанс оправиться от случившегося и жить дальше отметил Дэвис

Однако пока неизвестно, к чему именно приведут договоренности.

Для Украины и хода военных действий последствия окажутся исключительно негативными. Виновата Европа. Виноват [глава киевского режима Владимир] Зеленский, ведь войны можно было полностью избежать, и существовало множество возможностей предотвратить эскалацию подчеркнул Дэвис

Президент США Дональд Трамп призвал Зеленского провести выборы, упрекнул его в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ и заявил, что Украине нужен новый лидер, способный заключить сделку.

По мнению Трампа, если бы Киев заключил соглашение с Москвой еще два года назад, то оказался бы в более выгодном положении, ведь Россия имеет намного больше шансов на победу и движется к урегулированию.

Кроме того, США предупреждали Зеленского о том, что не стоит наносить удары по российским НПЗ, так как это создаст проблемы для всего мира, напомнил Трамп.

Президент США обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться с Россией.