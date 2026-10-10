В ГД рассказали, как топливное соглашение РФ и США отразится на Украине Депутат Журавлев: топливное соглашение РФ и США - удар для Украины

Москва10 окт Вести.Топливное соглашение между Россией и США стало потрясением для Украины, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, отказ Киева от прекращения ударов по российским объектам НПЗ приведет Украину к трагическим последствиям.

Как отметил депутат, все прекрасно понимают, что проблемы с топливом в мире начались прежде всего после действий президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.

Но для нас ситуация оказалась выигрышной - сам американский президент объявил, что дело здесь в украинских ударах по российским НПЗ. А теперь еще и снял с российского дизеля санкции - для киевского режима это все равно, что очередной выстрел США в его сторону. Там уже рассказывают, что тактику свою пересматривать не собираются, и бить по российским гражданским объектам не прекратят. И такой бунт гарнира - коим, безусловно, является для Запада Украина - ни к чему хорошему Киев точно не приведет заявил Журавлев

Накануне президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.