Москва10 октВести.Топливное соглашение между Россией и США стало потрясением для Украины, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, отказ Киева от прекращения ударов по российским объектам НПЗ приведет Украину к трагическим последствиям.
Как отметил депутат, все прекрасно понимают, что проблемы с топливом в мире начались прежде всего после действий президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.
Но для нас ситуация оказалась выигрышной - сам американский президент объявил, что дело здесь в украинских ударах по российским НПЗ. А теперь еще и снял с российского дизеля санкции - для киевского режима это все равно, что очередной выстрел США в его сторону. Там уже рассказывают, что тактику свою пересматривать не собираются, и бить по российским гражданским объектам не прекратят. И такой бунт гарнира - коим, безусловно, является для Запада Украина - ни к чему хорошему Киев точно не приведетзаявил Журавлев
Накануне президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.