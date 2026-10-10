"Это нечестно": Зеленский в ярости из-за сделки Путина и Трампа по дизелю Axios: Зеленский разразился 15-минутной тирадой из-за сделки Путина и Трампа

Москва10 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пришел в ярость после того, как узнал о сделке президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизеля, заявило издание Axios после беседы с Зеленским.

Журналисты отметили, что во время 15-минутного интервью по телефону Зеленский был в гневе, говорил "раздраженно и удрученно".

Знаете, это похоже на подарок Путину на день рождения. Выглядит абсолютно ужасно… Это действительно нечестно пожаловался глава киевского режима

Особое возмущение Зеленского вызвало то, что Вашингтон не предупреждал его о возможности подобной сделки. Вдобавок, объявление о договоренности прозвучало ровно в тот момент, когда украинцы вели с американцами переговоры в Майами об урегулировании на Украине.

Похоже, что они использовали эту возможность, чтобы встретиться с нами с одной стороны, а с другой стороны позвонить Путину и договориться с ним констатировал Зеленский

Ранее Путин и Трамп договорились о поставках дизельного топлива из РФ на мировой рынок. Вслед за объявлением о договоренности Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.

На фоне этих событий переговоры Украины и США в Майами, посвященные украинской проблематике, завершились досрочно.