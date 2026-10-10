Москва10 октВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пришел в ярость после того, как узнал о сделке президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизеля, заявило издание Axios после беседы с Зеленским.
Журналисты отметили, что во время 15-минутного интервью по телефону Зеленский был в гневе, говорил "раздраженно и удрученно".
Знаете, это похоже на подарок Путину на день рождения. Выглядит абсолютно ужасно… Это действительно нечестнопожаловался глава киевского режима
Особое возмущение Зеленского вызвало то, что Вашингтон не предупреждал его о возможности подобной сделки. Вдобавок, объявление о договоренности прозвучало ровно в тот момент, когда украинцы вели с американцами переговоры в Майами об урегулировании на Украине.
Похоже, что они использовали эту возможность, чтобы встретиться с нами с одной стороны, а с другой стороны позвонить Путину и договориться с нимконстатировал Зеленский
Ранее Путин и Трамп договорились о поставках дизельного топлива из РФ на мировой рынок. Вслед за объявлением о договоренности Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки дизельного топлива из России в США и на мировые рынки.
На фоне этих событий переговоры Украины и США в Майами, посвященные украинской проблематике, завершились досрочно.