WSJ: отношения Трампа и Зеленского снова ухудшились после Генассамблеи ООН

WSJ: отношения Трампа и Зеленского стали портиться до сделки США с РФ по дизелю WSJ: отношения Трампа и Зеленского снова ухудшились после Генассамблеи ООН

Москва15 окт Вести.Взаимоотношения президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского вновь стали портиться после их встречи в сентябре на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

Источники газеты утверждают, что Зеленский приехал в США с уверенностью, что ситуация развивается в желаемом для него ключе. Однако в ходе переговоров Трамп потребовал у него объяснений по поводу украинских атак на российские нефтеперерабатывающие предприятия.

По данным WSJ, с момента той встречи Вашингтон шесть раз обращался к Киеву с призывом прекратить подобные удары, и отношение Трампа к Зеленскому продолжало ухудшаться.

Американский лидер выражал недовольство тем, что Украина, используя предоставленные Соединенными Штатами ресурсы, наносит удары по объектам в России и косвенно наносит ущерб американским потребителям, что показала ситуацию с дизельным топливом.

На прошедших в Майами переговорах с представителями Украины и "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили своим визави, что Трамп вскоре объявит о заключении сделки с РФ по дизельному топливу, ошеломив этой новостью европейских и украинских чиновников, говорится в статье.

В течение шестичасовой встречи Уиткофф и Кушнер настойчиво призывали украинскую и европейскую стороны подготовить новые предложения по поводу урегулированию конфликта.

В тот же день Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, после чего о достижении договоренности по дизелю стало известно официально, напоминает WSJ.

9 октября Владимир Путин и Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран обсудили, в частности, вопрос о поставках нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность Москвы экспортировать нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия досрочно снимает запрет на экспорт дизельного топлива и планирует в октябре поставить на рынок 300 тысяч тонн сырья, а в перспективе увеличить этот показатель до 3 миллионов тонн в месяц.

США до 7 апреля 2027 года вывели из-под санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.