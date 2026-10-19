Economist: из за критики Трампа ситуация на фронте для Украины может ухудшиться

Economist: критика Трампа Зеленским грозит Киеву ухудшением на поле боя Economist: из за критики Трампа ситуация на фронте для Украины может ухудшиться

Москва19 окт Вести.Публичные выпады главы киевского режима Владимира Зеленского в отношении президента США Дональда Трампа способны обернуться для Киева дальнейшим охлаждением отношений с Вашингтоном и ослаблением украинских войск в зоне конфликта.

Об этом написал британский журнал The Economist.

Его (Зеленского – прим. ред​​​.) … открытая критика в адрес Трампа может ускорить окончательное отдаление от Америки и в конечном итоге ослабить позиции Украины на поле боя сказано в статье

При этом заменить некоторые американские технологии не под силу ни европейским партнерам Киева, ни украинскому военно-промышленному комплексу, добавляет The Economist.

9 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский лидер сообщил, что по итогам беседы стороны договорились о поставках дизельного топлива из РФ в Соединенные Штаты, подчеркнув, что в Вашингтоне этому решению очень рады и что в таком топливе нуждается весь мир.

10 октября правительство России частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива.

После этого Трамп снова раскритиковал Зеленского за неготовность к мирным договоренностям и нежелание прекращать атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). По мнению американского президента, Украине нужен новый лидер, способный договариваться с Россией.

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что киевский режим не делает шагов к энергетическому перемирию и вместо этого ударил по НПЗ в Саратовской и Рязанской областях.

Зеленский публично высказал критику из-за российско-американских договоренностей по дизельному топливу. Впоследствии глава киевского режима утверждал, что якобы ранее распорядился не атаковать российские НПЗ, однако уже снял этот запрет.