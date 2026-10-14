Москва14 октВести.Украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак в комментарии журналистам.
Его заявление было сделано на полях Российской энергетической недели (РЭН).
Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемириясказал Новак
Вице-премьер РФ сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.
При этом ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Москва и Киев якобы достигли энергетического перемирия.