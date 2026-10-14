Новак заявил, что Киев не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия

Новак: Украина не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия Новак заявил, что Киев не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия

Москва14 окт Вести.Украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак в комментарии журналистам.

Его заявление было сделано на полях Российской энергетической недели (РЭН).

Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия сказал Новак

Вице-премьер РФ сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

При этом ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что Москва и Киев якобы достигли энергетического перемирия.