Песков: атаки ВСУ на российские НПЗ - тема для обсуждения между Украиной и США

Песков: возобновление атак на НПЗ в РФ - тема для разговора между Украиной и США Песков: атаки ВСУ на российские НПЗ - тема для обсуждения между Украиной и США

Москва30 окт Вести.Возобновление украинских ударов по российским объектам энергетики - тема для обсуждения между Украиной и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ИС "Вести".

Сегодня вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что Киев атаковал три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) и один газохимический комплекс в России. Украина нанесла удары вопреки просьбе президента США Дональда Трампа.

Скорее, это тема для обсуждения между Вашингтоном и Киевом сказал Дмитрий Песков

Он добавил, что Москва не планирует поднимать тему атак на НПЗ в ходе предстоящих трехсторонних переговоров в Абу-Даби.