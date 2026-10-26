Песков заявил о продолжении массированных ударов ВС РФ по украинскому ВПК Песков: ВС РФ продолжают наносить последовательные удары по ВПК Украины

Москва26 окт Вести.Российские военные продолжают наносить массированные и последовательные удары по украинскому военно-промышленному комплексу (ВПК). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, продолжают наносить массированные и последовательные удары по военному комплексу Украины, по военным и околовоенным целям отметил он

В ночь на 26 октября российские военные нанесли удары по логистическим центрам и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, а также портам Украины и морским судам, задействованным в интересах армии киевского режима.

Как ранее заявил Песков, решение о возобновлении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США не предполагает каких-либо ограничений на боевые действия.