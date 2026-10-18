Песков заявил о результативности массированных ударов России по Украине Песков: ответные удары ВС РФ направлены на снижение ударного потенциала Украины

Москва18 окт Вести.Российские военные продолжают наносить массированные удары по Украине с целью снижения ее ударного потенциала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном симметричном ответе Москвы на атаки Киева по Санкт-Петербургу.

Он подчеркнул, что удары носят планомерный характер и уже приносят результаты.

Постоянно сейчас идут удары. Они планомерные, они массированные. Удары, которые призваны понизить ударный потенциал киевского режима. Это дает свои результаты сказал Дмитрий Песков

Как сообщил 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз. Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму.

Владимир Путин поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам противника.