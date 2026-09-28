12:25 28 сентября 2026Сергей КузнецовПолитикаПесков: российская армия продолжает СВО и последовательно бьет по своим целямПесков: российская армия продолжает СВО и последовательно бьет по своим целямСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеПремьер Украины попросил граждан включить "третье дыхание" и запастись терпением07:55 АдГ и Дмитриев обсуждают возможность проведения форума Россия-США-Германия05:08 ЕС разрабатывает дорожные карты для вступления в союз четырех стран02:46 Вучич покинул пост президента Сербии21:38 27 сенМИД Швейцарии объяснил, что значит провал референдума о нейтралитете21:16 27 сенВыступив в ООН, Лавров вернул Запад к приземленной реальности15:48 27 сенЖурналистка из США доказала причастность компании Маска к теракту в Старобельске14:54 27 сенЗахарова ответила главе МИД ФРГ цитатой из Евангелия13:01 27 сенПолитикаДмитрий ПесковСВО / спецоперация28.09.2026