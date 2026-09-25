МО РФ: за неделю нанесены два массированных и семь групповых ударов

ВС РФ за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов МО РФ: за неделю нанесены два массированных и семь групповых ударов

Москва25 сен Вести.Российская армия за неделю с 19 по 25 сентября нанесла по украинским объектам, используемым в интересах ВСУ, два массированных и семь групповых ударов, информировали в МО РФ.

В результате за неделю российские военные поразили обеспечивавшие работу ВСУ военные и металлургические заводы, предприятия топливно-энергетического комплекса, логистические, телекоммуникационные центры, транспортные объекты. Кроме того, ВС РФ ударили по украинским военным аэродромам, местам производства и хранения БПЛА, складам ВСУ и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В течение недели поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и 3 танкера, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ подсчитали в МО РФ

Кроме того, за неделю армия России вывела из строя ряд украинских портовых объектов, задействованных в приеме, хранении и распределении грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ.