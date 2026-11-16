Песков: силы ПВО РФ работают эффективно на фоне массированной атаки БПЛА ВСУ Песков: ПВО России работает очень эффективно на фоне массированной атаки ВСУ

Москва16 ноя Вести.Система противовоздушной обороны (ПВО) России работает очень эффективно на фоне массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, подчеркнул он, ни одна система в мире не может на 100% застраховать от массированных ударов.

Действительно, массированная была атака дронов, действительно, по-прежнему продолжают весьма эффективно работать наши средства ПВО. Система работает, конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов на различные объекты, но, тем не менее, эффективность очень высокая. И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военных сказал представитель Кремля

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 2049 украинских беспилотников.