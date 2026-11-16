Москва16 нояВести.Система противовоздушной обороны (ПВО) России работает очень эффективно на фоне массированной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом, подчеркнул он, ни одна система в мире не может на 100% застраховать от массированных ударов.
Действительно, массированная была атака дронов, действительно, по-прежнему продолжают весьма эффективно работать наши средства ПВО. Система работает, конечно, к сожалению, ни одна система в мире не может на 100% застраховать на фоне таких массированных ударов на различные объекты, но, тем не менее, эффективность очень высокая. И, конечно, речь идет о героическом труде наших ПВОшников, наших военныхсказал представитель Кремля
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 2049 украинских беспилотников.