Москва29 октВести.Участники саммита Россия-Африка знали об атаках вражеских дронов на Москву. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Они прекрасно это знают, все отдают себе отчет в действиях киевского режима на фоне такого крупного международного мероприятия, которое проходит в Москвеотметил Дмитрий Песков
Ранее сегодня он сообщил, что системы ПВО справились эффективно.
Атака украинских дронов на Москву в ночь с 28 на 29 октября стала одной из самых масштабных с начала 2026 года. Было зафиксировано 613 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Московского региона. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, 231 БПЛА был ликвидирован на подлете к столице.
Как сообщил 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз. Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму.