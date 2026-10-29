Песков: участники саммита в Москве знали об атаках БПЛА на город

Песков сообщил, что участники саммита в Москве знали о вражеских атаках Песков: участники саммита в Москве знали об атаках БПЛА на город

Москва29 окт Вести.Участники саммита Россия-Африка знали об атаках вражеских дронов на Москву. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Они прекрасно это знают, все отдают себе отчет в действиях киевского режима на фоне такого крупного международного мероприятия, которое проходит в Москве отметил Дмитрий Песков

Ранее сегодня он сообщил, что системы ПВО справились эффективно.

Атака украинских дронов на Москву в ночь с 28 на 29 октября стала одной из самых масштабных с начала 2026 года. Было зафиксировано 613 беспилотников ВСУ, летевших в сторону Московского региона. Большинство из них уничтожили на дальних подступах, 231 БПЛА был ликвидирован на подлете к столице.

Как сообщил 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз. Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму.