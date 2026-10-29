ТАСС: атака 1214 беспилотников ВСУ на Россию стала одной из крупнейших за год

1214 дронов за одну ночь: Россия отразила массированный удар ВСУ ТАСС: атака 1214 беспилотников ВСУ на Россию стала одной из крупнейших за год

Москва29 окт Вести.Атака беспилотников ВСУ в ночь на 29 октября стала одной из крупнейших за год: российские средства ПВО сбили 1214 воздушных целей над 19 регионами страны, включая Московский. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на данные Минобороны России.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 1214 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении ведомства

До этого сопоставимые по масштабу атаки дронов противника на регионы РФ произошли в ночь на 18 октября (над регионами РФ и Черным морем сбиты 1015 дронов) и в ночь на 20 сентября - тогда средства ПВО ВС РФ сбили 1110 аппаратов.

По информации министерства, в ночь на 29 октября дроны уничтожали над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областей, Московского региона, Башкирии и Удмуртии.

Более половины из сбитых беспилотников были запущены по целям в Москве и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 28 октября до 7:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 беспилотников. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, а 231 дрон уничтожили на подлете к городу. Сведений о повреждениях в Москве и Подмосковье не поступало, однако из-за временного закрытия аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский как минимум 16 рейсов перенаправили в петербургский Пулково.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что попытку масштабной атаки на Москву ВСУ предприняли во время проведения в городе саммита Россия — Африка.

Слава богу, эффективно работает наша система ПВО. Но [атака] лишний раз подчеркивает, что все продолжается, СВО должна продолжаться, чтобы мы были застрахованы от таких угроз сказал представитель Кремля

Ночью массированную атаку отбили и в Тверской области: над регионом нейтрализовали 42 беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Мэр башкирского Стерлитамака Эмиль Шаймарданов рассказал, что обломки дрона упали на территорию завода, предприятию нанесены мелкие повреждения, сейчас оно работает в штатном режиме. Кроме того, как сообщалось, ВСУ ударили по центру Луганска, ущерб причинен нескольким жилым домам.