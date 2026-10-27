Москва27 октВести.Средства противовоздушной обороны за день уничтожили над российскими регионами 71 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 71 украинское беспилотное летательное средство

говорится в сообщении

Украинские дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

В ночь на 27 октября были сбиты 222 беспилотника ВСУ.

Как сообщил 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз. Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму.