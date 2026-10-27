МО РФ: средства ПВО за день сбили 71 украинский БПЛА над регионами России

Силы ПВО за день уничтожили 71 дрон ВСУ над российскими регионами МО РФ: средства ПВО за день сбили 71 украинский БПЛА над регионами России

Москва27 окт Вести.Средства противовоздушной обороны за день уничтожили над российскими регионами 71 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 71 украинское беспилотное летательное средство говорится в сообщении

Украинские дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

В ночь на 27 октября были сбиты 222 беспилотника ВСУ.

Как сообщил 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз. Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму.