Москва27 октВести.Средства противовоздушной обороны за день уничтожили над российскими регионами 71 беспилотник Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.
В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачено и уничтожено 71 украинское беспилотное летательное средствоговорится в сообщении
Украинские дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом.
В ночь на 27 октября были сбиты 222 беспилотника ВСУ.
Как сообщил 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, интенсивность украинских атак с начала года выросла более чем в пять раз. Наиболее массированную атаку ВСУ предприняли 19–20 сентября, пытаясь сорвать выборы в Госдуму.