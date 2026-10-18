Минобороны: ПВО за день сбила 41 украинский беспилотник над регионами РФ

Средства ПВО за 12 часов уничтожили 41 украинский БПЛА над регионами РФ Минобороны: ПВО за день сбила 41 украинский беспилотник над регионами РФ

Москва18 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра воскресенья, 18 октября, сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.

В течение дня ... дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении МО

Как уточнили в оборонном ведомстве, вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской и Псковской областей.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 1 015 украинских беспилотников над регионами РФ.