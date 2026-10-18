Москва18 октВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра воскресенья, 18 октября, сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.
В течение дня ... дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типаговорится в сообщении МО
Как уточнили в оборонном ведомстве, вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской и Псковской областей.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 1 015 украинских беспилотников над регионами РФ.