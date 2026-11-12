Минобороны: ПВО за день сбила 76 украинских беспилотников над регионами РФ

Средства ПВО за 12 часов уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами России Минобороны: ПВО за день сбила 76 украинских беспилотников над регионами РФ

Москва12 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) с утра четверга, 12 ноября, сбили 76 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны были ликвидированы в период с 8.00 до 20.00 мск.

В течение дня ... дежурными силами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Как уточнили в министерстве, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Ростовской , Брянской, Курской областей, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские средства ПВО сбили 71 беспилотник ВСУ над регионами РФ.