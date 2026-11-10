МО: силы ПВО за 12 часов уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами РФ

Силы ПВО сбили 52 беспилотника ВСУ над шестью регионами России за 12 часов МО: силы ПВО за 12 часов уничтожили 52 украинских беспилотника над регионами РФ

Москва10 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов вторника, 10 ноября, перехватили и уничтожили 52 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Как уточнили в оборонном ведомстве, БПЛА были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Орловской и Смоленской областей, а также над Республикой Крым.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО в ночь на вторник уничтожили 155 украинских дронов над регионами России.