Минобороны: силы ПВО сбили 65 украинских дронов над регионами РФ за 12 часов

Силы ПВО сбили 65 украинских БПЛА над регионами России за 12 часов Минобороны: силы ПВО сбили 65 украинских дронов над регионами РФ за 12 часов

Москва18 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов во вторник, 18 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно этой информации, дроны были нейтрализованы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сказано в сообщении

Уточняется, что их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 18 августа над регионами РФ сбили 791 украинский БПЛА.