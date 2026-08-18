Москва18 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 65 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов во вторник, 18 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно этой информации, дроны были нейтрализованы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.
Перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типасказано в сообщении
Уточняется, что их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Тульской областей, а также над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на 18 августа над регионами РФ сбили 791 украинский БПЛА.