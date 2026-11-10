Российские силы ПВО сбили в ночь на 10 ноября 155 беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили за ночь 155 дронов ВСУ над регионами России Российские силы ПВО сбили в ночь на 10 ноября 155 беспилотников ВСУ

Москва10 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России в ночь на 10 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что БПЛА были сбиты над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 430 дронов противника.