Москва10 нояВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 155 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России в ночь на 10 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Уточняется, что БПЛА были сбиты над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Крым.
Ранее сообщалось, что в ночь на 9 ноября силы ПВО сбили 430 дронов противника.