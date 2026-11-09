Российские силы ПВО сбили 430 БПЛА противника в ночь на 9 ноября

Средства ПВО сбили за ночь на 9 ноября 430 беспилотников ВСУ в небе над Россией Российские силы ПВО сбили 430 БПЛА противника в ночь на 9 ноября

Москва9 ноя Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в ночь на понедельник, 9 ноября, 430 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 430 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что дроны противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым.

В ночь на 8 ноября, согласно отчету Минобороны, силы ПВО уничтожили 538 вражеских беспилотников.