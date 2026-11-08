Москва8 ноя Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки перехватили и уничтожили 538 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ежедневной сводке ведомства уточняется, что также были сбиты три авиабомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 538 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали над территорией России 142 дрона противника. Цели перехватили над Московским регионом, Крымом, а также акваторией Азовского моря и восемью областями страны.