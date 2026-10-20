Москва20 октВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 383 украинских беспилотника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
По данным ведомства, общее число уничтоженных с начала специальной военной операции дронов достигло 265 933 аппарата.
За прошедшие сутки армия России также уничтожила места запуска украинских БПЛА дальнего действия.
В ночь на вторник российская ПВО сбила 136 дронов украинских боевиков. Воздушную атаку противника отразили над 14 регионами страны.