Минобороны РФ сообщило об уничтожении 383 украинских дронов за сутки

Российские средства ПВО за сутки перехватили почти 400 беспилотников ВСУ Минобороны РФ сообщило об уничтожении 383 украинских дронов за сутки

Москва20 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 383 украинских беспилотника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

По данным ведомства, общее число уничтоженных с начала специальной военной операции дронов достигло 265 933 аппарата.

За прошедшие сутки армия России также уничтожила места запуска украинских БПЛА дальнего действия.

В ночь на вторник российская ПВО сбила 136 дронов украинских боевиков. Воздушную атаку противника отразили над 14 регионами страны.