ВС РФ за сутки сбили 883 дрона ВСУ в зоне спецоперации МО РФ: средства ПВО сбили 883 вражеских дрона в зоне СВО

Москва13 окт Вести.Системы ПВО за сутки уничтожили 883 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 883 беспилотных летательных аппарата самолетного типа отмечается в сообщении

Всего с начала СВО российские военнослужащие уничтожили более 260 тыс. вражеских дронов.

Кроме того, российской армией поражены объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, цеха производства БПЛА и места их хранения, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах.