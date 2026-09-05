Силы ПВО уничтожили 763 беспилотника ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Российские военные сбили 763 беспилотника ВСУ за сутки в зоне спецоперации Силы ПВО уничтожили 763 беспилотника ВСУ за сутки в зоне спецоперации

Москва5 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили семь управляемых авиабомб и 763 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 763 беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 сентября силы ПВО сбили за ночь над Россией 53 дрона ВСУ.

Как информировало военное ведомство в пятницу, за неделю в зоне спецоперации были уничтожены свыше 6 тысяч дронов ВСУ.