Москва4 сенВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю более 6 тысяч дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 49 управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 19 снарядов HIMARS американского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении
Кроме того, силами Черноморского флота были уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября силы ПВО сбили 490 украинских дронов над регионами России.