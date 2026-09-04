Силы ПВО за неделю сбили более 6 тыс. БПЛА и 19 снарядов HIMARS в зоне СВО

Средства ПВО за неделю сбили более 6 тыс. дронов ВСУ и 19 снарядов HIMARS на СВО Силы ПВО за неделю сбили более 6 тыс. БПЛА и 19 снарядов HIMARS в зоне СВО

Москва4 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за неделю более 6 тысяч дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), 49 управляемых авиабомб, восемь ракет "Фламинго" и 19 снарядов HIMARS американского производства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 49 управляемых авиационных бомб, 19 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, восемь крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 6093 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Кроме того, силами Черноморского флота были уничтожены 14 безэкипажных катеров военно-морских сил Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября силы ПВО сбили 490 украинских дронов над регионами России.