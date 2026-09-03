МО РФ: средства ПВО сбили 998 дронов и три снаряда HIMARS ВСУ в зоне СВО

Системы ПВО за сутки сбили три ракеты HIMARS и 998 дронов ВСУ в зоне СВО МО РФ: средства ПВО сбили 998 дронов и три снаряда HIMARS ВСУ в зоне СВО

Москва3 сен Вести.Средства ПВО за сутки уничтожили две авиабомбы, три снаряда системы залпового огня HIMARS и 998 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации (СВО). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что всего с начала СВО было уничтожено почти 226,5 тысячи беспилотников ВСУ.

Сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 998 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Накануне сентября в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО уничтожили 464 дрона ВСУ в зоне проведения спецоперации.