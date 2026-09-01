Силы ПВО уничтожили 1050 украинских дронов и 13 авиабомб за сутки в зоне СВО

Российские средства ПВО сбили более тысячи дронов ВСУ и 13 авиабомб в зоне СВО Силы ПВО уничтожили 1050 украинских дронов и 13 авиабомб за сутки в зоне СВО

Москва1 сен Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшие сутки 1050 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также сбили 13 управляемых авиабомб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1050 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Ранее Минобороны отчиталось, что силы ПВО сбили в ночь на 1 сентября 516 беспилотников противника в небе над регионами России.