МО РФ: средства ПВО за день сбили 15 ракет и 540 дрнов ВСУ в зоне СВО

Системы ПВО за день сбили 15 ракет и 540 дронов ВСУ в зоне проведения СВО МО РФ: средства ПВО за день сбили 15 ракет и 540 дрнов ВСУ в зоне СВО

Москва13 июн Вести.За сутки средства ПВО уничтожили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецопераци. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С начала проведения СВО российские военнослужащие сбили более 161,7 тысячи украинских дронов, уточнили в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

12 июня сообщалось, что в период с 5 по 12 июня средства ПВО ВС РФ сбили в зоне СВО почти 5 тысяч беспилотников и 11 ракет системы залпового огня HIMARS.