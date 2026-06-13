Москва13 июнВести.За сутки средства ПВО уничтожили 15 управляемых авиабомб и 540 беспилотников вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецопераци. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С начала проведения СВО российские военнослужащие сбили более 161,7 тысячи украинских дронов, уточнили в ведомстве.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
12 июня сообщалось, что в период с 5 по 12 июня средства ПВО ВС РФ сбили в зоне СВО почти 5 тысяч беспилотников и 11 ракет системы залпового огня HIMARS.