Силы ПВО России сбили за неделю около 5 тыс. дронов и 11 ракет HIMARS

Средства ПВО за неделю сбили почти 5 тысяч дронов и 11 ракет HIMARS в зоне СВО Силы ПВО России сбили за неделю около 5 тыс. дронов и 11 ракет HIMARS

Москва12 июн Вести.За неделю средства ПВО ВС РФ сбили в зоне СВО почти 5 тысяч беспилотников и 11 ракет системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщает Минобороны России.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 74 управляемые авиационные бомбы, 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты наземного базирования "Фламинго", три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 4776 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Говорится в сообщении ведомства

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).