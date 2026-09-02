Москва2 сенВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 464 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие объекты за сутки в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 464 беспилотных летательных аппарата самолетного типасказано в сообщении
Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО в ночь на 2 сентября уничтожили 130 дронов ВСУ над регионами России.