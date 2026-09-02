Минобороны: силы ПВО РФ сбили 464 украинских беспилотника за сутки в зоне СВО

Минобороны: силы ПВО РФ уничтожили 464 беспилотника ВСУ за сутки в зоне СВО Минобороны: силы ПВО РФ сбили 464 украинских беспилотника за сутки в зоне СВО

Москва2 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 464 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие объекты за сутки в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 464 беспилотных летательных аппарата самолетного типа сказано в сообщении

Ранее Минобороны сообщало, что средства ПВО в ночь на 2 сентября уничтожили 130 дронов ВСУ над регионами России.