Силы ПВО в ночь на 2 сентября сбили 130 украинских БПЛА в небе над Россией

Средства ПВО в ночь на среду уничтожили 130 дронов ВСУ над регионами России Силы ПВО в ночь на 2 сентября сбили 130 украинских БПЛА в небе над Россией

Москва2 сен Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 130 украинских беспилотников в небе над регионами России в ночь на среду, 2 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 1 сентября до 8:00 мск 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что БПЛА противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что в течение дня 1 сентября российские средства ПВО уничтожили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).