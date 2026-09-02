Москва2 сенВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 130 украинских беспилотников в небе над регионами России в ночь на среду, 2 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 1 сентября до 8:00 мск 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Уточняется, что БПЛА противника были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что в течение дня 1 сентября российские средства ПВО уничтожили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).