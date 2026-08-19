Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 965 дронов и 11 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Силы ПВО уничтожили за сутки 965 дронов и 11 авиабомб ВСУ в зоне спецоперации Минобороны: силы ПВО за сутки уничтожили 965 дронов и 11 авиабомб ВСУ в зоне СВО

Москва19 авг Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 11 авиабомб и 965 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные ликвидировали пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении МО РФ

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на среду, 19 августа, средства противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 453 дрона ВСУ в небе над российскими регионами.