Средства ПВО за сутки сбили 287 БПЛА и шесть авиабомб ВСУ в зоне проведения СВО

Средства ПВО за сутки сбили 287 дронов и шесть авиабомб ВСУ Средства ПВО за сутки сбили 287 БПЛА и шесть авиабомб ВСУ в зоне проведения СВО

Москва29 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 287 беспилотников и шесть управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Министерство обороны РФ во вторник, 29 сентября.

Все сбитые украинские дроны были самолетного типа, отметили в российском военном ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 287 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Накануне Минобороны РФ сообщало, что в зоне проведения СВО российские средства противовоздушной обороны сбили 442 украинских беспилотника и десять управляемых авиационных бомб противника.

Как отмечал разработчик БПЛА, кандидат технических наук Сергей Товкач, в России наращивают систему ПВО, в то же время на Украине наблюдается кризис средств перехвата беспилотников.