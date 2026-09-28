Москва28 сенВести.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты десять управляемых авиационных бомб и 442 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе проведения спецоперации.
Все уничтоженные вражеские беспилотники были самолетного типа, уточняется в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 442 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сообщении Минобороны РФ
В ночь на понедельник, 28 сентября, российские системы ПВО сбили 254 украинских беспилотника в небе над 16 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.