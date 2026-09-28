Средства ПВО сбили 442 дрона и 10 управляемых авиабомб ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб и 442 дрона ВСУ

Москва28 сен Вести.Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты десять управляемых авиационных бомб и 442 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны РФ в сводке о ходе проведения спецоперации.

Все уничтоженные вражеские беспилотники были самолетного типа, уточняется в сообщении российского военного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб и 442 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении Минобороны РФ

В ночь на понедельник, 28 сентября, российские системы ПВО сбили 254 украинских беспилотника в небе над 16 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.