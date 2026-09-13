Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 902 дрона и 7 авиабомб украинской армии

Силы ПВО за сутки сбили 902 дрона и 7 авиабомб украинской армии Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 902 дрона и 7 авиабомб украинской армии

Москва13 сен Вести.Силы противовоздушной обороны РФ за сутки ликвидировали 902 беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, также были сбиты семь управляемых авиабомб противника.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 902 беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сводке ведомства

В Минобороны сообщили, что всего с начала проведения СВО российские средства противовоздушной обороны уничтожили почти 235 тысяч дронов ВСУ.

Ранее также стало известно об освобождении населенного пункта Черняков в Харьковской области.